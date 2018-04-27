Morador de Vitória se prepara para o Mister Minas Gerais

Em Vitória, Bruno Monteiro se prepara para o Mister Minas Gerais Crédito: Reprodução/Instagram @brunomonteir12

Quando a gente brinca que tem mais mineiro do que capixaba nas praias de Guarapari, um dos balneários mais famosos do Estado, é porque é verdade. Acontece que dessa vez, a ponte é de Mutum, em Minas Gerais, até Vitória, aqui no Espírito Santo. O universitário Bruno Monteiro, de 23 anos, veio morar na Capital quando tinha dois anos e, agora, se prepara para concorrer a Mister Minas Gerais.

Nos dias 14, 15 e 16 de junho ele será submetido a provas de modelo por lá e terá que mostrar o que aprendeu em alguns anos de treino. Isso porque apesar de nunca ter imaginado que essa profissão ocuparia tanto espaço na própria vida, Bruno já realiza trabalhos de moda há algum tempo.

"Mas nunca pensei que iria, um dia, participar de um concurso de beleza", faz questão de deixar claro, em tom de brincadeira. "Sempre gostei de ser modelo e adorei os trabalhos que fiz nessa área, mas levava na esportiva. Agora é outra realidade", contrapõe.

Ele destaca que foi convidado a participar em Minas, quando foi visitar sua antiga cidade há alguns meses. "Os organizadores acabaram me conhecendo e me convidaram para participar do concurso representando Mutum. De lá para cá, foi só correria para fazer tudo o que eu queria antes do concurso", afirma.

Bruno sempre teve um cuidado especial com a alimentação e exercícios físicos, mas desde então conta com o acompanhamento de um profissional especializado para direcionar melhor a musculação no dia a dia. "Também passei a prestar mais atenção no cardápio, mas quanto a isso está tudo bem", diz. Ele também aposta em alguns procedimentos estéticos para definir o corpo. "Todo detalhe, no final, faz muita diferença", justifica.