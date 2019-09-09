CNN Brasil

Monalisa Perrone explica razões de trocar a Globo pela CNN Brasil

A jornalista resolveu deixar a Globo onde apresentava o Hora 1
Redação de A Gazeta

09 set 2019 às 19:06

Publicado em 09 de Setembro de 2019 às 19:06

A jornalista Monalisa Perrone Crédito: Reprodução de 'Hora 1' (2019) / Globo
A jornalista Monalisa Perrone apareceu pela primeira vez em um vídeo como apresentadora da CNN Brasil, falando sobre os motivos que a fizeram aceitar a proposta que a fez deixar a Globo, onde apresentava o Hora 1.
Nele, a apresentadora fala na 3ª pessoa: "A Monalisa Perrone que tomou essa decisão é uma mulher que ama o desafio, que ama a notícia, que adora saber que ela tá sendo desafiada para algo novo. Como dizer não para a maior rede de notícias do mundo?"
"O que passou pela minha cabeça no primeiro momento é: ouça o convite. Depois, deu medo, mas deu vontade, vontade de fazer história no jornalismo brasileiro", continuou.
"Ser titular de um telejornal no horário nobre eu acho que é o desafio que faltava na minha vida profissional. Faltava isso. Essa é uma das razões de falar 'sim' para a CNN Brasil."
Por fim, Monalisa Perrone ainda fez referência ao seu trabalho à frente do Hora 1, telejornal da Globo que tinha início às 4h da manhã, e agora será apresentado por Roberto Kovalick.
"Nos últimos anos a gente viu muitas vezes o dia nascendo juntos, vendo a boniteza do dia. Você se acostumou com meu 'bom dia'? Vem se acostumar comigo agora com o 'boa tarde' e o 'boa noite'", concluiu.

