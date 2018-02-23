Modelos plus size imitam irmãs Kardashians em anúncio da Calvin Klein

O sucesso das Kardashians gerou uma reflexão sobre padrões de beleza, afinal, muitas das irmãs, como Kim e Khloé, possuem um corpo cheio de curvas. A presença delas na mídia foi, com certeza, um dos pontos de partida de movimentos de aceitação do corpo. Pensando nisso, diversas modelos plus size posaram imitando o último anúncio das irmãs para a Calvin Klein, propondo que a discussão vá mais longe ainda.
Usando a hashtag #ourbodies, Tammy B, Diana Sirokai, Daisy Christina e Denise Mercedes clicaram uma foto usando lingeries da marca, e com um cobertor similar ao usado no shooting das Kardashians. A mensagem, escrita na legenda, era simples: "Todos os corpos são bonitos".