Modelo vem ao Brasil de Dubai para ser coroada rainha de bateria

Kamila Reis terá que percorrer milhares de quilômetros de Dubai até o Brasil para ser coroada rainha de bateria da escola de samba Porto da Pedra, de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. O encontro acontece no próximo sábado (10) com direito a show de Xande de Pilares e Toninho Geraes. Kamila é modelo e dançarina.

"Nasci e cresci numa casa que ficava atrás da quadra. A primeira batucada que ouvi na vida foi a da bateria da escola. Minha frase pode soar meio clichê, mas não é. Ser rainha de bateria da Porto era um sonho de verdade", comemora Kamila, em entrevista ao jornal Extra.