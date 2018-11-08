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Sonho de verdade

Modelo vem ao Brasil de Dubai para ser coroada rainha de bateria

Kamila é modelo e dançarina

Publicado em 08 de Novembro de 2018 às 12:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2018 às 12:37
Kamila Reis será coroada rainha da Porto da Pedra, no Rio de Janeiro Crédito: Kashif Joosub/Divulgação
Kamila Reis terá que percorrer milhares de quilômetros de Dubai até o Brasil para ser coroada rainha de bateria da escola de samba Porto da Pedra, de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. O encontro acontece no próximo sábado (10) com direito a show de Xande de Pilares e Toninho Geraes. Kamila é modelo e dançarina. 
"Nasci e cresci numa casa que ficava atrás da quadra. A primeira batucada que ouvi na vida foi a da bateria da escola. Minha frase pode soar meio clichê, mas não é. Ser rainha de bateria da Porto era um sonho de verdade", comemora Kamila, em entrevista ao jornal Extra.

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