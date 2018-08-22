Modelo recusa fazer ensaio nua após namorado cobrir cachê

A modelo Wanessa Moura, considerada sósia de Penélope Cruz, desistiu de publicar o seu primeiro ensaio nu para a Playboy da Itália. O motivo seria o valor do cachê: seu namorado atual lhe ofereceu mais dinheiro do que o acordo financeiro com a revista masculina para fazê-la pensar se a nudez valeria a pena. Não sou Amélia e nem foi por dinheiro, foi por respeito, declara.
Outro motivo que levou Wanessa desistir do ensaio é de achar que ela não estava preparada para isso. Ela diz que repensou a decisão.
Adoro aparecer na mídia, mas nem tanto por meio da nudez. Quero que as pessoas me reconheçam pelo meu trabalho e não me destacar apenas por ser a mulher nua da vez.