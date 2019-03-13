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Modelo recebe ameaças de morte pela internet por ter 'monocelha'

Ela é adepta de um movimento que valoriza as sobrancelhas naturais; usuários do Twitter a compararam a um 'monstro'

Publicado em 

13 mar 2019 às 19:42

Publicado em 13 de Março de 2019 às 19:42

13/03/2019 - A modelo Sophia Hadjipanteli faz sucesso com sua monocelha Crédito: Instagram/@sophiahadjipanteli
A modelo norte-americana Sophia Hadjipanteli afirmou na terça-feira, 12, durante o programa Good Morning Britain, que já recebeu ameaças de morte devido à sua "monocelha".
Ela é fundadora do movimento Unibrown, que valoriza as sobrancelhas naturais, e disse que recebe muitas reações negativas pelas internet. "Já recebi até ameaça de morte. Acho isso repugnante. É inaceitável ver que meu estilo enfurece os outros ao ponto de ameaçarem a minha vida", lamentou.
Apesar das ofensas virtuais, Sophia disse que as pessoas ficam inseguras em abordá-la na rua. "É estranho ver alguém que se parece comigo por aí", reconhece. Usuários do Twitter não gostaram do visual da mulher: muitos acharam a atitude nojenta e a compararam a 'monstros'.

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