Modelo recebe ameaças de morte pela internet por ter 'monocelha'

13/03/2019 - A modelo Sophia Hadjipanteli faz sucesso com sua monocelha Crédito: Instagram/@sophiahadjipanteli

A modelo norte-americana Sophia Hadjipanteli afirmou na terça-feira, 12, durante o programa Good Morning Britain, que já recebeu ameaças de morte devido à sua "monocelha".

Ela é fundadora do movimento Unibrown, que valoriza as sobrancelhas naturais, e disse que recebe muitas reações negativas pelas internet. "Já recebi até ameaça de morte. Acho isso repugnante. É inaceitável ver que meu estilo enfurece os outros ao ponto de ameaçarem a minha vida", lamentou.