Modelo causa polêmica ao falar de magreza: "Ossos são tendência"

A modelo espanhola Violeta Mangriñán Crédito: Reprodução/Instagram @violeta_mangrinyan

A modelo espanhola Violeta Mangriñán, que fez fama depois de participar do reality "Sobreviventes", em Honduras", gerou polêmica ao surgir recentemente pesando 45 quilos, deixando os fãs preocupados.

Segundo o jornal espanhol 20 Minutos, ela já deixou claro que não tem a menor pressa em recuperar o peso que perdeu em uma viagem - antes pesava 52 quilos - e que agora se sente maravilhosa por poder vestir seus biquínis como nunca.

anoréxica e outras coisas. Isso me deixa muito nervosa e não posso me calar, porque padeço de incontinência verbal. Eu venho do Sobreviventes, e não do MasterChef. Eu perdi sete quilos, dos quais já recuperei dois, para a vossa tranquilidade", escreveu ela, no Instagram. Depois de comentários que apontavam uma possível transtorno alimentar na modelo de 25 anos, Violeta decidiu se pronunciar: "Estou farta de vocês me chamarem dee outras coisas. Isso me deixa muito nervosa e não posso me calar, porque padeço de incontinência verbal. Eu venho do Sobreviventes, e não do MasterChef. Eu perdi sete quilos, dos quais já recuperei dois, para a vossa tranquilidade", escreveu ela, no