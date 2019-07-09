Modelo causa polêmica ao falar de magreza: "Osso são tendência"

A modelo espanhola Violeta Mangriñán, que fez fama depois de participar do reality "Sobreviventes", em Honduras", gerou polêmica ao surgir recentemente pesando 45 quilos, deixando os fãs preocupados.
Segundo o jornal espanhol 20 Minutos, ela já deixou claro que não tem a menor pressa em recuperar o peso que perdeu em uma viagem - antes pesava 52 quilos - e que agora se sente maravilhosa por poder vestir seus biquínis como nunca.
Depois de comentários que apontavam uma possível transtorno alimentar na modelo de 25 anos, Violeta decidiu se pronunciar: "Estou farta de vocês me chamarem de anoréxica e outras coisas. Isso me deixa muito nervosa e não posso me calar, porque padeço de incontinência verbal. Eu venho do Sobreviventes, e não do MasterChef. Eu perdi sete quilos, dos quais já recuperei dois, para a vossa tranquilidade", escreveu ela, no Instagram.
Ela ainda fez mais declarações em torno do tema: "Obviamente não estou saudável, já que por isso tive que abandonar o reality show. Por este mesmo motivo, sigo uma dieta estrita a base de líquidos e proteínas". Em seguida, completou: "Antes de aparecer na televisão, minha chefe sempre me dizia que 'os ossos são tendência".