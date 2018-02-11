'Minha felicidade não cabe dentro de mim', diz Ivete sobre as gêmeas

Ivete Sangalo publicou a mesma foto que seu marido postou no dia anterior Crédito: Reprodução Instagram

Um dia após dar à luz Helena e Marina, Ivete Sangalo resolveu partilhar a emoção com os fãs. Em seu perfil no Instagram, na manhã deste domingo (11), a cantora postou uma foto do momento do pós-parto com as gêmeas - a imagem já havia sido publicada por Daniel Cady no dia anterior - falando sobre os sentimentos de ser mãe novamente.

"Deus está presente fortemente na minha vida. Só quero dizer a ele: obrigada por essas bençãos. A minha felicidade não cabe dentro de mim. Daniel Cady, nosso sonho está só começando. A todos, o meu carinho por tantas demonstrações de amor e desejos de boa sorte. Cada oração de vocês chegou, e nossas meninas são muito maravilhosas!".