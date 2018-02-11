Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
FELICIDADE

'Minha felicidade não cabe dentro de mim', diz Ivete sobre as gêmeas

Cantora comemora o nascimento das gêmeas Helena e Marina
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 fev 2018 às 15:57

Publicado em 11 de Fevereiro de 2018 às 15:57

Ivete Sangalo publicou a mesma foto que seu marido postou no dia anterior Crédito: Reprodução Instagram
Um dia após dar à luz Helena e Marina, Ivete Sangalo resolveu partilhar a emoção com os fãs. Em seu perfil no Instagram, na manhã deste domingo (11), a cantora postou uma foto do momento do pós-parto com as gêmeas - a imagem já havia sido publicada por Daniel Cady no dia anterior - falando sobre os sentimentos de ser mãe novamente. 
"Deus está presente fortemente na minha vida. Só quero dizer a ele: obrigada por essas bençãos. A minha felicidade não cabe dentro de mim. Daniel Cady, nosso sonho está só começando. A todos, o meu carinho por tantas demonstrações de amor e desejos de boa sorte. Cada oração de vocês chegou, e nossas meninas são muito maravilhosas!".
Leia mais notícias de Entretenimento
À imprensa, a médica Luciana Vieira Lopes entregou que o marido da baiana acompanhou de perto o nascimento das filhas: "Bem emocionado". A obstetra detalhou que a cantora realizou uma cesárea: "O parto foi lindo. Ivete chegou muito tranquila. O parto transcorreu sem intercorrência. Nasceram lindas e saudáveis. As três passam muito bem".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados