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Saúde

Milton Gonçalves é internado em hospital no Rio para fazer exames

Segundo a assessoria do artista, 'Milton esteva na Clínica São Vicente, mas já está de alta e deve voltar pra casa nas próximas horas'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 out 2020 às 15:54

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 15:54

Milton Gonçalves, ator da TV Globo
Milton Gonçalves, ator da TV Globo, foi internado no Rio de Janeiro  Crédito: Reprodução/ TV Globo
Milton Gonçalves, de 86 anos, foi internado nesta segunda-feira (12), na Clínica São Vicente, localizada na Gávea, no Rio de Janeiro.
Segundo a assessoria de imprensa do artista, "Milton esteve internado para fazer alguns exames, mas já está de alta e deve voltar pra casa nas próximas horas".
A preocupação dos fãs se deve ao fato de que Milton já havia sido internado no início deste ano, devido a um AVC, no Hospital Samaritano, também no Rio, onde passou por uma cirurgia e ficou em tratamento até 14 de maio, quando recebeu alta.
Ele deu entrada no hospital em 10 de fevereiro, após participar de uma feijoada da escola de samba Salgueiro, pela qual foi convidado para desfilar.
Desde 1961 na TV, Milton Gonçalves já participou de novelas como Rei do gado, Sinhá moça e A favorita. Seu último trabalho foi no especial de natal da Globo, o Juntos a Magia Acontece, em 2019, no qual ele interpretou o Papai Noel.

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