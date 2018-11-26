Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
CARREIRA

Millie Bobby Brown se afasta das redes sociais devido ao trabalho

Protagonista da série 'Stranger Things' deu a entender que volta a postar no ano novo

Publicado em 26 de Novembro de 2018 às 18:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2018 às 18:08
A atriz Millie Bobby Brown Crédito: Reprodução/ Instagram @milliebobbybrown
Millie Bobby Brown se popularizou como a Eleven, da série "Stranger Things", e já tem mais de 18 milhões de seguidores no Instagram. No entanto, ela avisou à multidão de fãs no domingo, 25, que vai se afastar por um tempo das redes sociais para se dedicar ao seu próximo filme: "Godzilla II, o Rei dos Monstros".
"Eu espero que todos consigam aproveitar um tempo com as pessoas amadas com o período de festas de fim de ano chegando. Eu estou começando a trabalhar no meu próximo filme e, como um esforço para me concentrar no trabalho, eu queria compartilhar que decidi tirar um tempo fora das redes sociais", afirmou. Ela deixou a entender que volta a fazer postagens no ano-novo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: o que é ser um "bom" motorista nos dias de hoje?
As canetas antiobesidade oferecem uma nova abordagem para o controle do peso, mas requerem cuidados (Imagem: Alones | Shutterstock)
Anvisa restringe emagrecedores manipulados e do Paraguai em meio a pressão política
Ana Paula, Milena e Juliano disputam o prêmio do BBB 26
Final do BBB 26: Juliano, Ana Paula ou Milena? Vote na enquete de HZ

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados