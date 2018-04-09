Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleven

Millie Bobby Brown ganhará R$ 1,1 milhão por episódio na terceira temporada de 'Stranger Things'

A atriz de 14 anos receberá salário equivalente aos dos atores adultos na série

Publicado em 09 de Abril de 2018 às 12:38

Redação de A Gazeta

A atriz Millie Bobby Brown, que interpreta a Eleven na série Stranger Things, terá um aumento expressivo no seu contrato para a terceira temporada da série. As gravações começam ainda neste mês e a atriz de 14 anos receberá US$ 350 mil (cerca de R$ 1,1 milhão) por episódio, igualando o salário aos dos atores adultos da série.
Millie Bobby Brown, que interpreta a Eleven na série Stranger Things Crédito: Divulgação/Netflix
Segundo o site TMZ, o contrato original de Millie pagaria somente US$ 25 mil (R$ 84 mil, aproximadamente) por episódio, mas agora o salário dela será igual ao de David Harbour, o xerife Jim Hopper na série, e superior ao de Winona Ryder, que faz o papel de Joyce Byers.
Os outros atores mirins da série: Noah Schnapp (Will Byers), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson) e Finn Wolfhard (Mike Wheeler) também tiveram seus contratos renegociados pela Netflix e receberão entre US$ 200 mil e US$ 250 mil (algo entre R$ 673 mil e R$ 842 mil) por episódio na nova temporada de Stranger Things, que deve estrear no início de 2019.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados