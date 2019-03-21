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É O AMOR

Millie Bobby Brown e Romeo Beckham vivem romance, afirma jornal

Atriz de Stranger Things estaria namorando o filho do jogador inglês, segundo informações do The Sun

Publicado em 20 de Março de 2019 às 21:06

Publicado em 

20 mar 2019 às 21:06
20/03/2019 - Millie Bobby Brown e Romeo Beckham Crédito: Instagram/@milliebobbybrown/@romeobeckham
Millie Bobby Brown e Romeo Beckham estariam vivendo um romance, de acordo com informações do jornal The Sun. Atualmente, a atriz, de 15 anos, está filmando cenas de Godzilla X King Kong, na Austrália.
Romeo, de 16, é filho de Victoria Beckham, ex-integrante do grupo Spice Girls, e do jogador inglês David Beckham. Segundo o periódico, o jovem casal teria se conhecido durante a comemoração do 70º aniversário da Unicef, em 2016, quando a organização homenageou o pai do garoto.
No ano passado, a atriz terminou o namoro com Jacob Satorius e anunciou o rompimento por meio das redes sociais. "A decisão entre Jacob e eu foi completamente mútua. Ambos estamos felizes e continuamos amigos", disse ela em uma série de stories no Instagram.
Millie é uma das maiores estrelas em ascensão em Hollywood, graças ao papel de destaque na série Stranger Things, da Netflix. A terceira temporada deve ir ao ar no dia 4 de julho. Eleven, a jovem com habilidades psicocinéticas, deve avançar o romance com Mike. De acordo com o site TMZ, Millie receberá um cachê de US$ 350 mil por episódio da sequência de Stranger Things.

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