Millie Bobby Brown e Romeo Beckham vivem romance, afirma jornal

20/03/2019 - Millie Bobby Brown e Romeo Beckham Crédito: Instagram/@milliebobbybrown/@romeobeckham

Millie Bobby Brown e Romeo Beckham estariam vivendo um romance, de acordo com informações do jornal The Sun. Atualmente, a atriz, de 15 anos, está filmando cenas de Godzilla X King Kong, na Austrália.

Romeo, de 16, é filho de Victoria Beckham, ex-integrante do grupo Spice Girls, e do jogador inglês David Beckham. Segundo o periódico, o jovem casal teria se conhecido durante a comemoração do 70º aniversário da Unicef, em 2016, quando a organização homenageou o pai do garoto.

No ano passado, a atriz terminou o namoro com Jacob Satorius e anunciou o rompimento por meio das redes sociais. "A decisão entre Jacob e eu foi completamente mútua. Ambos estamos felizes e continuamos amigos", disse ela em uma série de stories no Instagram.