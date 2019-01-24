Miley Cyrus tatua "vagina" no calcanhar esquerdo

Crédito: Reprodução/Instagram @mileycyrus

Miley Cyrus, 26, chamou a atenção de seus fãs novamente, depois de se casar com Liam Hemsworth, 28, no final de 2018. Desta vez, o motivo foi a nova tatuagem inusitada da cantora.

Cyrus escolheu tatuar a palavra "pussy" (que significa "vagina", em português) no lado esquerdo de seu calcanhar esquerdo.

O próprio tatuador da cantora foi quem divulgou a novidade com um vídeo de Cyrus em seu estúdio, exibindo o processo e a nova marca em seu corpo.

Além dessa, a cantora tem vários outros desenhos por todo o corpo. Seus dois braços, por exemplo, têm dezenas de tatuagens pequenas. Dentre as artes estão um emoji de gato chorando, um abacate e um desenho do pintor Da Vinci.

CASAMENTO COM LIAM

Nos últimos dias de 2018, imagens de Miley Cyrus e Liam Hemsworth vazaram e levantaram suspeitas de que os dois haviam se casado. Alguns dias depois a cantora utilizou o próprio Instagram para confirmar o casamento.

Miley compartilhou fotos da celebração em que os dois aparecem juntos e comemorando. A cerimônia aconteceu na casa que os dois artistas compartilham em Franklin, no Tennessee (EUA), segundo indicou o site de notícias americano Radar Online.

Nas legendas das fotos, Miley confirma que o casamento foi realizado no dia 23 de dezembro e escreveu "10 anos depois", em referência à época em que conheceu Liam.