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Miley Cyrus tatua "vagina" no calcanhar esquerdo

Cantora acumula dezenas de desenhos pelo corpo

Publicado em 24 de Janeiro de 2019 às 15:23

Publicado em 

24 jan 2019 às 15:23
Crédito: Reprodução/Instagram @mileycyrus
Miley Cyrus, 26, chamou a atenção de seus fãs novamente, depois de se casar com Liam Hemsworth, 28, no final de 2018. Desta vez, o motivo foi a nova tatuagem inusitada da cantora.
Cyrus escolheu tatuar a palavra "pussy" (que significa "vagina", em português) no lado esquerdo de seu calcanhar esquerdo.
O próprio tatuador da cantora foi quem divulgou a novidade com um vídeo de Cyrus em seu estúdio, exibindo o processo e a nova marca em seu corpo.
Além dessa, a cantora tem vários outros desenhos por todo o corpo. Seus dois braços, por exemplo, têm dezenas de tatuagens pequenas. Dentre as artes estão um emoji de gato chorando, um abacate e um desenho do pintor Da Vinci.
CASAMENTO COM LIAM
Nos últimos dias de 2018, imagens de Miley Cyrus e Liam Hemsworth vazaram e levantaram suspeitas de que os dois haviam se casado. Alguns dias depois a cantora utilizou o próprio Instagram para confirmar o casamento.
Miley compartilhou fotos da celebração em que os dois aparecem juntos e comemorando. A cerimônia aconteceu na casa que os dois artistas compartilham em Franklin, no Tennessee (EUA), segundo indicou o site de notícias americano Radar Online.
Nas legendas das fotos, Miley confirma que o casamento foi realizado no dia 23 de dezembro e escreveu "10 anos depois", em referência à época em que conheceu Liam.
"Este é provavelmente o nosso milionésimo beijo", brincou em uma das publicações. Liam também postou uma homenagem à esposa, com a legenda "Meu amor".

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