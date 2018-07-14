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Miley Cyrus surpreende fãs e deleta todas fotos de sua conta no Instagram

Seguidores torcem para que seja uma atitude que anteceda um novo lançamento da cantora

Publicado em 14 de Julho de 2018 às 00:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jul 2018 às 00:10
Miley Cyrus Crédito: Divulgação | Instagram
A cantora Miley Cyrus deletou todas fotos de seu perfil do Instagram nesta quinta-feira, 12. Além de ter ficado com as publicações zeradas, ela também incluiu apenas um fundo preto como foto de seu perfil, que conta hoje com 76,2 milhões de seguidores.
Miley Cyrus fez a limpa em todas as fotos de suas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram
Nas redes sociais, a maior parte dos fãs especula que se trate de uma estratégia para chamar atenção antes de anunciar o lançamento de um novo trabalho, apesar de nada ter sido confirmado pela cantora até o momento.
Em seu Twitter e Facebook, também foram colocadas fotos de capa e de perfil pretas, apesar de as postagens terem sido mantidas. "Miley apagando fotos do instagram. Ela vai lançar algo em um futuro próximo. Eu tô sentindo", comentou um usuário do Twitter.

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