Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
DICA DE SAÚDE?

Miguel Falabella diz tomar caldo de rã em jejum diariamente há 40 anos

'Eu acredito que a rã aumenta a imunidade', explica o ator
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 set 2018 às 17:04

Publicado em 13 de Setembro de 2018 às 17:04

Miguel Falabella Crédito: Reprodução/Instagram @miguelfalabellareal
O ator Miguel Falabella contou que costuma tomar caldo de rã diariamente há mais de quatro décadas em entrevista ao apresentador Amaury Jr., publicada em seu blog na terça-feira, 11.
"Há quarenta anos faço isso. Compro a rã, fervo, coo, coloco na geladeira. De manhã, esquento uma xícara em jejum", contou Miguel ao apresentador durante a festa de aniversário de Wolf Maya, no último sábado, dia 11.
Em seguida, contou de onde surgiu o hábito, que acredita melhorar sua vitalidade: "Quando era garoto, fui numa festa e uma moça falou pra mim: 'Você nunca quer ficar doente? Quer ter energia? Toma caldo de rã'. Eu acredito que a rã aumenta a imunidade, o bem-estar. É um animal que se regenera, né?" Falabella, porém, diz que o alimento "não tem gosto de nada."

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Evangélicos e protestantes são a mesma coisa?
Imagem de destaque
5 sinais que mostram que o seu metabolismo pode estar desregulado
Imagem de destaque
Sexta-feira Santa: entenda o significado da data no espiritismo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados