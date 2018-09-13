Miguel Falabella diz tomar caldo de rã em jejum diariamente há 40 anos

O ator Miguel Falabella contou que costuma tomar caldo de rã diariamente há mais de quatro décadas em entrevista ao apresentador Amaury Jr., publicada em seu blog na terça-feira, 11.

"Há quarenta anos faço isso. Compro a rã, fervo, coo, coloco na geladeira. De manhã, esquento uma xícara em jejum", contou Miguel ao apresentador durante a festa de aniversário de Wolf Maya, no último sábado, dia 11.

Em seguida, contou de onde surgiu o hábito, que acredita melhorar sua vitalidade: "Quando era garoto, fui numa festa e uma moça falou pra mim: 'Você nunca quer ficar doente? Quer ter energia? Toma caldo de rã'. Eu acredito que a rã aumenta a imunidade, o bem-estar. É um animal que se regenera, né?" Falabella, porém, diz que o alimento "não tem gosto de nada."