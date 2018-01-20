Michel Teló leva crianças carentes para seu show em Vila Velha

Coral faz homenagem a Michel Teló Crédito: Marcella Neitzel

A sexta-feira (19) foi de muita emoção para Michel Teló. Ele participou do ESTV - 1ª edição e recebeu uma homenagem do coral Serenata, composto com crianças carentes de várias comunidades da Grande Vitória e regido há 8 anos pela professora Luciene Prate. E em forma de agradecimento, o cantor convidou o grupo para assistir seu musical "Bem Sertanejo", na Área de Eventos Shopping Vila Velha.

Na hora do encontro, outra surpresa. O coral se apresentou para o Michel Teló e ainda teve parabéns e bolo. É que neste domingo (21) é aniversario do Teló. Foi difícil conter emoção, tanto por parte das crianças, quanto do cantor.