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Michel Teló leva crianças carentes para seu show em Vila Velha

Cantor, que faz aniversário no domingo (21), ganhou até bolo e parabéns dos pequenos. Confira as fotos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jan 2018 às 18:33

Publicado em 20 de Janeiro de 2018 às 18:33

Coral faz homenagem a Michel Teló Crédito: Marcella Neitzel
A sexta-feira (19) foi de muita emoção para Michel Teló. Ele participou do ESTV - 1ª edição e recebeu uma homenagem do coral Serenata, composto com crianças carentes de várias comunidades da Grande Vitória e regido há 8 anos pela professora Luciene Prate. E em forma de agradecimento, o cantor convidou o grupo para assistir seu musical "Bem Sertanejo", na Área de Eventos Shopping Vila Velha.
Na hora do encontro, outra surpresa. O coral se apresentou para o Michel Teló e ainda teve parabéns e bolo. É que neste domingo (21) é aniversario do Teló. Foi difícil conter emoção, tanto por parte das crianças, quanto do cantor.
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Presentaço! Que alegria! Só tenho que agradecer a galera do Serenata, esse coral muito querido, com crianças abençoadas. E eu comecei o ano muito bem, com chave de ouro. Com amor, alegria, com doação, com bondade. Melhor Impossível! diz Michel Teló.

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