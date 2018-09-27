Michael Douglas comemora aniversário ao som de 'Michael Douglas'

Michael Douglas, Kirk Douglas e Catherine Zeta Jones Crédito: Reprodução

Nesta última terça-feira (25), o casal de atores Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones, que fazem aniversário na mesma data, comemoraram 74 e 49 anos, respectivamente, juntos e com muito alto astral.

No Instagram, Catherine divulgou um vídeo em que ambos estão comendo pedaços de bolo e dançando ao som de "Michael Douglas", hit do DJ João Brasil. Na legenda do vídeo festivo, Catherine postou: "E então os gêmeos de aniversário comem bolo". O vídeo já passou das 250 mil visualizações e teve inúmeros comentários de brasileiros.