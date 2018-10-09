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FAMÍLIA

Michael Bublé se emociona ao falar da luta do filho contra o câncer

'O que passamos foi a pior coisa que poderíamos passar como pais, declarou o cantor
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2018 às 16:05

Publicado em 09 de Outubro de 2018 às 16:05

O cantor Michael Bublé e a família Crédito: Instagram/@michaelbuble
Michael Bublé abriu o coração durante entrevista para o programa australiano "Today Show". O cantor, conhecido por suas baladas românticas, relatou o sofrimento que ele e a família passaram quando souberam do diagnóstico de câncer do filho mais velho, Noah, quando este tinha apenas três anos de idade.
"Houve um momento que eu desejei não acordar", disse Bublé. O músico pensou que não teria forças para continuar nos palcos: "Eu achei que nunca voltaria a cantar. Parecia sem importância, comparado ao que eu estava passando com Noah", contou.
Michael Bublé é casado com Luisana Lopilato e se emocionou ao recordar da luta pela qual a família passou. "Foi horrível. Ainda é. O que nós passamos foi a pior coisa que podíamos passar como pais, e talvez até como seres humanos. Eu preferia que tivesse sido comigo. Muitas vezes preferia que tivesse sido comigo", reforçou.
O cantor sempre demonstra o afeto que sente pela família, no perfil oficial dele no Instagram.
Hoje, Noah está com cinco anos de idade e recuperado do tratamento contra o câncer. Michael Bublé afirma que a vida ganhou novo significado. Agora que Noah está bem, a comida nunca foi tão gostosa, a música nunca foi tão boa, meu relacionamento com a minha família, a minha fé...tudo. Minha esposa e eu estamos felizes.

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