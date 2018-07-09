Michael Bublé diz que quase parou de cantar após câncer do filho

Michel Bublé abriu o coração e disse que quase desistiu da música para sempre após seu filho mais novo, Noah, ter sido diagnosticado com câncer de fígado, em 2016, aos três anos de idade.

O cantor falou ao jornal australiano Herald Sun e disse que "viveu o inferno" naquela situação. Ele e a esposa, a atriz argentina Luisana Lopilato, ainda são pais de Elias, de dois anos. O casal espera seu terceiro filho.









"Eu realmente pensei que nunca voltaria para a música", disse ao jornal. "Família é o que importa. A saúde dos meus filhos é prioridade número um", afirmou.