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Família

Michael Bublé diz que quase parou de cantar após câncer do filho

Cantor lembra que 'viveu o inferno' após diagnóstico da doença no filho mais velho, Noah

Publicado em 09 de Julho de 2018 às 17:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2018 às 17:39
Michel Bublé abriu o coração e disse que quase desistiu da música para sempre após seu filho mais novo, Noah, ter sido diagnosticado com câncer de fígado, em 2016, aos três anos de idade.
O cantor falou ao jornal australiano Herald Sun e disse que "viveu o inferno" naquela situação. Ele e a esposa, a atriz argentina Luisana Lopilato, ainda são pais de Elias, de dois anos. O casal espera seu terceiro filho.


"Eu realmente pensei que nunca voltaria para a música", disse ao jornal. "Família é o que importa. A saúde dos meus filhos é prioridade número um", afirmou.
Após o diagnóstico, tanto Bublé como Luisana pausaram suas carreiras para focar exclusivamente no tratamento e na recuperação de Noah. Felizmente, o menino, hoje com quatro anos, já está recuperado.

Na época do tratamento, a irmã de Luisana, Daniela Lopilato, disse em entrevista que o menino era "um guerreiro". "Câncer é uma doença horrível, mas temos fé que ele vai superar isso", falou.

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