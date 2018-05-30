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'Meu médico me proibiu de mexer no celular', diz Giovanna Ewbank

Atriz alertou os fãs em um vídeo publicado nas redes sociais

Publicado em 30 de Maio de 2018 às 13:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mai 2018 às 13:59
Giovanna Ewbank Crédito: Reprodução/Instagram @gio_ewbank
A atriz Giovanna Ewbank explicou aos seus seguidores do Instagram porque estava "sumida" da rede social nos últimos dias. Por recomendação médica, ela teve de ficar um tempo sem mexer no celular.
"Estou meio sumida dos Stories porque travei minha coluna ontem (segunda-feira, 28). Estou melhorando um pouco e não posso mexer muito no celular, estou com um pouco de torcicolo", disse a atriz em um vídeo publicado na ferramenta da rede social.
"Meu médico me proibiu de mexer no celular por dois dias, então daqui a pouco ele vai ver e vou receber uma ligação aqui, porque sou teimosa", completou. O motivo para a "desobediência" foi para anunciar que tinha vídeo novo em seu canal no YouTube, no qual ela entrevista o marido Bruno Gagliasso e o irmão dele, Thiago Gagliasso.

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