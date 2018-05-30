'Meu médico me proibiu de mexer no celular', diz Giovanna Ewbank

Giovanna Ewbank Crédito: Reprodução/Instagram @gio_ewbank

A atriz Giovanna Ewbank explicou aos seus seguidores do Instagram porque estava "sumida" da rede social nos últimos dias. Por recomendação médica, ela teve de ficar um tempo sem mexer no celular.

"Estou meio sumida dos Stories porque travei minha coluna ontem (segunda-feira, 28). Estou melhorando um pouco e não posso mexer muito no celular, estou com um pouco de torcicolo", disse a atriz em um vídeo publicado na ferramenta da rede social.