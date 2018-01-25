Meryl Streep participa da segunda temporada de 'Big Little Lies'

Meryl Streep Crédito: Reprodução/Web

Se Nicole Kidman, Reese Witherspoon e Shailene Woodley não te convenceram a assistir à Big Little Lies, série da HBO que estreou em fevereiro de 2017, talvez uma adição de peso ao elenco possa cumprir essa missão: Meryl Streep vai participar da segunda temporada da série, de acordo com a Variety.

A atriz, profissional com mais indicações ao Oscar na história, vai interpretar Mary Louise Wright, mãe de Perry Wright (Alexander Skarsgård). Preocupada com o bem-estar de seus netos após a morte de Perry, Mary chega em Monterey procurando por respostas.