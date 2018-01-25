Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Atriz

Meryl Streep participa da segunda temporada de 'Big Little Lies'

A atriz, profissional com mais indicações ao Oscar na história, vai interpretar Mary Louise Wright
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2018 às 17:25

Publicado em 25 de Janeiro de 2018 às 17:25

Meryl Streep Crédito: Reprodução/Web
Se Nicole Kidman, Reese Witherspoon e Shailene Woodley não te convenceram a assistir à Big Little Lies, série da HBO que estreou em fevereiro de 2017, talvez uma adição de peso ao elenco possa cumprir essa missão: Meryl Streep vai participar da segunda temporada da série, de acordo com a Variety.
A atriz, profissional com mais indicações ao Oscar na história, vai interpretar Mary Louise Wright, mãe de Perry Wright (Alexander Skarsgård). Preocupada com o bem-estar de seus netos após a morte de Perry, Mary chega em Monterey procurando por respostas.
> Leia mais notícias de Entretenimento
A segunda temporada de Big Little Lies continuará sendo produzida por Nicole e Reese, que também continuarão protagonizando a série. A direção ficará por conta de Andrea Arnold.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O partido de Marcos do Val e Augusto Cury
Imagem de destaque
Corrida na orla de Jacaraípe está com inscrições abertas
Imagem de destaque
Como foi a prisão de major do ES e onde ele ficará detido

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados