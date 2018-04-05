Menos de 2 meses após dar à luz, Ivete retoma exercícios e dieta

Menos de dois meses após dar à luz suas gêmeas, Marina e Helena, Ivete Sangalo publicou vídeos em seu Instagram mostrando que já retornou à sua rotina de exercícios e dieta controlada.
"Bem coelhinha, olha isso, que bonito, show! Vamos lá, vamos lá! Foco! Foco!", disse, enquanto mostrava um prato saudável, com alface, tomate, cebola, beterraba, cenoura e palmito.
Depois, postou vídeos enquanto fazia exercícios em uma esteira. "Única hora que eu consigo fazer os stories", brincou. No fim da tarde, Ivete ainda publicou outro vídeo, dando de mamar a uma das gêmeas.