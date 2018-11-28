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DROGAS

Mel B relembra período de vício e depressão: 'minha resposta era a cocaína'

Ex-integrante do grupo Spice Girls tentou suicídio em 2014

Publicado em 28 de Novembro de 2018 às 20:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2018 às 20:39
28/11/2018 - Mel B lançou novo livro autobiográfico Crédito: Instagram/@officialmelb
A cantora Melanie Brown, que fez sucesso ao integrar o grupo Spice Girls, trouxe uma série de revelações sobre a vida pessoal em seu novo livro autobiográfico, "Brutally Honest" (Brutalmente Honesta, em tradução livre). Mel B abriu o jogo sobre sua relação com as drogas, depressão e suicídio.
Mel admitiu que, durante as gravações de "The X Factor", competição na qual foi jurada, ela "usava provavelmente cinco ou seis carreiras" de cocaína por dia. O vício serviu como uma escapatória para a depressão que a cantora enfrentava. "Eu não queria que todas as coisas ruins da minha vida entrassem no meio do trabalho que eu queria fazer. Então, por mais insano que isso pareça, minha resposta rápida era a cocaína", revelou.
Como consequência do vício na droga e da depressão, a cantora tentou cometer suicídio com uma overdose de medicamentos em 2014. Ela conta que o momento mais triste de sua vida foi acordar no hospital e encontrar sua filha lhe olhando: "É como uma faca atravessando meu coração. Isso sempre vai viver comigo. Tudo que eu quero é que ela saiba que eu sinto muito, eu estava perdida e jamais irei abandoná-la de novo", completou a cantora.

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