Mel B relembra período de vício e depressão: 'minha resposta era a cocaína'

28/11/2018 - Mel B lançou novo livro autobiográfico Crédito: Instagram/@officialmelb

A cantora Melanie Brown, que fez sucesso ao integrar o grupo Spice Girls, trouxe uma série de revelações sobre a vida pessoal em seu novo livro autobiográfico, "Brutally Honest" (Brutalmente Honesta, em tradução livre). Mel B abriu o jogo sobre sua relação com as drogas, depressão e suicídio.

Mel admitiu que, durante as gravações de "The X Factor", competição na qual foi jurada, ela "usava provavelmente cinco ou seis carreiras" de cocaína por dia. O vício serviu como uma escapatória para a depressão que a cantora enfrentava. "Eu não queria que todas as coisas ruins da minha vida entrassem no meio do trabalho que eu queria fazer. Então, por mais insano que isso pareça, minha resposta rápida era a cocaína", revelou.