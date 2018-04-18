Meghan Markle terá dois vestidos de casamento, diz revista

Um é pouco; dois, nunca é demais. Segundo a revista "Vanity Fair", Meghan Markle usará dois vestidos no dia 19 de maio, data marcada para subir ao altar com o príncipe Harry. Uma fonte revelou que um look tradicional está sendo preparado para a cerimônia e recepção; e outro modelo mais glamuroso e sofisticado para a noite.
"Ela terá dois vestidos", diz a fonte, continuando: "O plano é que ela mude (o look) depois da cerimônia para poder festejar a noite toda com algo glamouroso e menos restritivo. Meghan mal pode esperar para surpreender a todos, especialmente Harry. O vestido de casamento em si será tradicional e elegante. Fala-se de algumas rendas e Meghan está trabalhando bem próxima do estilista, que jurou segredo".
A "Vanity Fair" afirma que ninguém sabe qual designer foi escolhido por Meghan para a missão e isso inclui Harry. A Burberry, conforme o "Daily Mail" informou, está no páreo. A publicações noticiou que ocorreram reuniões importantes com a marca britânica. E também consta que a atriz é grande fã da grife, agora pilotada por Riccardo Tisci, ex-Givenchy e favorito das celebridades. E não para por aí: Isabel May, ex-diretora de comunicação da Burberry, é uma grande amiga de Meghan. "Izzy e Meghan são muito próximas, e Izzy ajudou bastante Meghan nos bastidores", comenta uma outra fonte.