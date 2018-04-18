Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Casamento real

Meghan Markle terá dois vestidos de casamento, diz revista

Imprensa internacional diz que Burberry pode assinar o look da atriz

Publicado em 18 de Abril de 2018 às 12:10

Redação de A Gazeta

Principe Harry e Meghan Markle anunciaram que irão se casar na primavera de 2018 Crédito: Reprodução | Instagram
Um é pouco; dois, nunca é demais. Segundo a revista "Vanity Fair", Meghan Markle usará dois vestidos no dia 19 de maio, data marcada para subir ao altar com o príncipe Harry. Uma fonte revelou que um look tradicional está sendo preparado para a cerimônia e recepção; e outro modelo mais glamuroso e sofisticado para a noite.
"Ela terá dois vestidos", diz a fonte, continuando: "O plano é que ela mude (o look) depois da cerimônia para poder festejar a noite toda com algo glamouroso e menos restritivo. Meghan mal pode esperar para surpreender a todos, especialmente Harry. O vestido de casamento em si será tradicional e elegante. Fala-se de algumas rendas e Meghan está trabalhando bem próxima do estilista, que jurou segredo".
A "Vanity Fair" afirma que ninguém sabe qual designer foi escolhido por Meghan para a missão  e isso inclui Harry. A Burberry, conforme o "Daily Mail" informou, está no páreo. A publicações noticiou que ocorreram reuniões importantes com a marca britânica. E também consta que a atriz é grande fã da grife, agora pilotada por Riccardo Tisci, ex-Givenchy e favorito das celebridades. E não para por aí: Isabel May, ex-diretora de comunicação da Burberry, é uma grande amiga de Meghan. "Izzy e Meghan são muito próximas, e Izzy ajudou bastante Meghan nos bastidores", comenta uma outra fonte.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados