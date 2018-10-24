Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Será?

Meghan Markle pode estar grávida de gêmeos, diz revista

Caso a hipótese se confirme, Meghan e Harry seriam os primeiros integrantes da família real a terem gêmeos nos últimos 600 anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2018 às 19:23

Publicado em 24 de Outubro de 2018 às 19:23

. Crédito: Reprodução/Instagram @zadovoljnahr
Meghan Markle, de 37 anos, anunciou a gravidez, fruto do casamento com o príncipe Harry, 33, em maio de 2018. Até o momento, não se sabe o sexo do bebê, mas fãs da família real levantaram a suspeita de que a duquesa de Sussex esteja esperando gêmeos.
A especulação foi publicada pela revista Woman's Day e surgiu devido ao tamanho da barriga de Meghan, que, para alguns admiradores da coroa britânica, está maior do que deveria pelo tempo da gestação.
Caso a hipótese se confirme, Meghan e Harry seriam os primeiros integrantes da família real a terem gêmeos nos últimos 600 anos. Ninguém do Palácio se pronunciou sobre o boato até o momento.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados