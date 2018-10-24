Meghan Markle pode estar grávida de gêmeos, diz revista

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Meghan Markle, de 37 anos, anunciou a gravidez, fruto do casamento com o príncipe Harry, 33, em maio de 2018. Até o momento, não se sabe o sexo do bebê, mas fãs da família real levantaram a suspeita de que a duquesa de Sussex esteja esperando gêmeos.

A especulação foi publicada pela revista Woman's Day e surgiu devido ao tamanho da barriga de Meghan, que, para alguns admiradores da coroa britânica, está maior do que deveria pelo tempo da gestação.