Meghan Markle está sofrendo racismo, sugere amiga íntima

Depois de serem bombardeados por críticas por usarem um jatinho particular para uma viagem à França, Meghan Markle e o príncipe Harry foram defendidos por celebridades, como Ellen DeGeneres e Elton John.
No entanto, nesta terça (20), a atriz Jessica Mulroney, amiga íntima de Meghan, acusou os críticos de terem uma motivação mais série para reclamar da duquesa: racismo.
A amiga compartilhou tuítes de Jammela Jamil falando sobre o caso, em seu Instagram: "Querida Inglaterra e imprensa inglesa, digam logo que a odeiam porque ela é negra. E que odeiam ele por ter casado com uma negra. Seu bullying é tão deprimente e óbvio".