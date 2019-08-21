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Acusação

Meghan Markle está sofrendo racismo, sugere amiga íntima

Amiga da duquesa soltou o verbo na web

Publicado em 21 de Agosto de 2019 às 05:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2019 às 05:55
Crédito: Reprodução/Instagram
Depois de serem bombardeados por críticas por usarem um jatinho particular para uma viagem à França, Meghan Markle e o príncipe Harry foram defendidos por celebridades, como Ellen DeGeneres e Elton John.
> Mansão milionária de Meghan Markle é colocada à venda; fotos
No entanto, nesta terça (20), a atriz Jessica Mulroney, amiga íntima de Meghan, acusou os críticos de terem uma motivação mais série para reclamar da duquesa: racismo
> Sophia Abrahão diz que namorar Malheiros a fez sair da ignorância
A amiga compartilhou tuítes de Jammela Jamil falando sobre o caso, em seu Instagram: "Querida Inglaterra e imprensa inglesa, digam logo que a odeiam porque ela é negra. E que odeiam ele por ter casado com uma negra. Seu bullying é tão deprimente e óbvio". 

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