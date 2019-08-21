Meghan Markle está sofrendo racismo, sugere amiga íntima

Depois de serem bombardeados por críticas por usarem um jatinho particular para uma viagem à França,e oforam defendidos por, como

A amiga compartilhou tuítes de Jammela Jamil falando sobre o caso, em seu Instagram: "Querida Inglaterra e imprensa inglesa, digam logo que a odeiam porque ela é negra. E que odeiam ele por ter casado com uma negra. Seu bullying é tão deprimente e óbvio".