Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Meghan Markle e príncipe Harry viajam sem Archie por medo de coronavírus

Casal nega que está impedindo família real de ver filho, que está no Canadá

Publicado em 13 de Março de 2020 às 17:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2020 às 17:59
Os rostos do ducado de Sussex: Meghan Markle e o príncipe Harry Crédito: Reprodução/Instagram @duchessofsussex_daily
O príncipe Harry, 35, e Meghan Markle, 38, deixaram seu bebê no Canadá para fazer uma viagem ao Reino Unido, por causa da pandemia de coronavírus.
Segundo o jornal The Telegraph, a duquesa de Sussex se encontrou com 23 jovens acadêmicos no Palácio de Buckingham para uma conversa sobre o COVID-19, e acabou respondendo sobre a ausência de Archie, que está com 10 meses de idade.
"A decisão de deixar Archie para trás no Canadá não saiu de despeito, como relatado em alguns lugares, mas por preocupação com sua saúde durante a ameaça de uma pandemia global", escreveu o colunista do Telegraph Bryony Gordon, que participou da reunião.

Veja Também

Coronavírus: Spotify ganha playlists com músicas para ouvir na quarentena

Saiba o que já foi cancelado na cultura por causa de coronavírus

Coronavírus: Tom Hanks, Di Ferrero, Pugliesi e mais famosos infectados

Durante uma conversa com uma amiga íntima, Markle teria dito que não estava tentando impedir a família real de ver Archie. "Ela disse que não era intencional manter [Archie] afastado, mas não fazia sentido trazê-lo e colocá-lo em perigo", disse uma fonte ao UK's Express.
Harry teria dito à rainha que traria Archie de volta em maio para uma visita, "mas que se o coronavírus aumentar, ele terá que repensar a decisão", disse uma fonte à In Touch.

FORA DA FAMÍLIA REAL

A duquesa Meghan Markle e o príncipe Harry participaram nesta segunda-feira (9) do último compromisso da realeza. Ambos participaram da tradicional missa de Commonwealth Day realizada na Abadia de Westminster.
Harry Meghan Markle vão encerrar seus deveres reais no final do mês enquanto buscam um "novo papel progressivo", baseados principalmente na América do Norte, e que será financiado por eles mesmos.
Embora Harry continue sendo príncipe, o casal decidiu não utilizar seus títulos de "sua alteza real" -e não utilizará a palavra "real" em suas marcas, embora eles tenham dito que não há jurisdição da monarquia ou do governo que os impeçam de usar a palavra no exterior.
O casal passou a maior parte do tempo no Canadá desde o surpreendente anúncio feito em janeiro. O último compromisso oficial de Meghan Markle era o de visitar a Canada House, em Londres, dias antes do anúncio. O príncipe retornou aos seus compromissos reais no final do mês passado, quando o apresentador do evento disse que as pessoas deveriam apenas "chamá-lo de Harry".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país
crime walace lovato
Grupo envolvido em morte de empresário no ES é acusado de milícia privada
Imagem de destaque
Justiça no ES ordena cirurgia de câncer, mas plano se nega a atender

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados