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Meghan Markle é impedida de usar smoking em turnê real, diz jornal

Príncipe Harry não teria considerado o look tradicional o suficiente, de acordo com o Daily Mail
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2018 às 20:09

Publicado em 24 de Julho de 2018 às 20:09

Rainha Elizabeth II e Meghan Markle Crédito: Reprodução/Instagram @kesingtonroyal
Meghan Markle e príncipe Harry estão em fase de preparativos para sua turnê real pela Austrália, marcada para outubro deste ano. De acordo o jornal britânico Daily Mail, o casal está fazendo uma série de reuniões com representantes de estilistas para escolher as peças que a duquesa usará ao longo da viagem.
Ainda segundo uma fonte da publicação, Harry teria impedido a esposa de usar um smoking masculino que ela havia escolhido por não ser "tradicional o suficiente". O look, pensado para um compromisso noturno, é assinado pela estilista britânica Stella McCartney, responsável também pelo segundo vestido de noiva de Meghan. Em ocasiões anteriores, como na Endeavour Fund Awards' Ceremony e em um evento na Irlanda, ela já havia usado terninhos.

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