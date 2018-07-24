Meghan Markle é impedida de usar smoking em turnê real, diz jornal

Meghan Markle e príncipe Harry estão em fase de preparativos para sua turnê real pela Austrália, marcada para outubro deste ano. De acordo o jornal britânico Daily Mail, o casal está fazendo uma série de reuniões com representantes de estilistas para escolher as peças que a duquesa usará ao longo da viagem.

Ainda segundo uma fonte da publicação, Harry teria impedido a esposa de usar um smoking masculino que ela havia escolhido por não ser "tradicional o suficiente". O look, pensado para um compromisso noturno, é assinado pela estilista britânica Stella McCartney, responsável também pelo segundo vestido de noiva de Meghan. Em ocasiões anteriores, como na Endeavour Fund Awards' Ceremony e em um evento na Irlanda, ela já havia usado terninhos.