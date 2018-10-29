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Meghan e Harry em turnê

Meghan Markle dá doces para crianças que a esperavam na Nova Zelândia

As crianças adoraram o gesto da duquesa e disseram que ela falou 'normalmente' com elas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2018 às 18:22

Publicado em 29 de Outubro de 2018 às 18:22

Meghan Markle e o príncipe Harry arrancaram suspiros durante a turnê pela Oceania. Foi assim na Austrália e segue o mesmo ritmo na Nova Zelândia.
. Crédito: Reprodução/Instagram @bethshoreyphotoj
A duquesa estava conversando com jovens trabalhadores no café Maranui, em Wellington, quando esbarrou com uma fila de crianças ao sair do estabelecimento com Harry. Meghan imediatamente correu de volta à cafeteria e perguntou à equipe se poderia levar alguns dos bolos para a pequena multidão comer. Ela voltou com um prato cheio de doces.
Uma das crianças disse à rede local de TV NZ: "Eles nos perguntaram quais eram nossos nomes e também foram muito legais. Falaram normalmente conosco". "Minhas pernas tremiam tanto!", confessou um menino.
Meghan estava conversando com funcionários e voluntários do Live for Tomorrow, um programa focado em alcançar as novas gerações com mensagens positivas. O casal real ficou 45 minutos discutindo o bem-estar mental na Nova Zelândia. Esta foi a última parada da turnê de 16 dias.
O príncipe Harry também falou sobre as mídias sociais, sugerindo que os pais precisavam ficar atentos à educação. "Problemas decorrentes de mídia social e jogos são um grande desafio para os jovens no Reino Unido e no mundo", enfatizou.
O duque também mencionou suas próprias lutas com a saúde mental, admitindo que levou anos para 'confrontar sua própria turbulência interna'. "Demorei aproximadamente de três a quatro anos para começar a jornada.", desabafou Harry.

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