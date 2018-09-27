Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Autosuficiente

Meghan Markle causa espanto ao fechar a porta do próprio carro

A duquesa de Sussex quebrou um protocolo ao chegar em exposição de arte em Londres
Redação de A Gazeta

27 set 2018 às 18:54

Publicado em 27 de Setembro de 2018 às 18:54

Meghan Markle, a duquesa de Sussex, visitou a exposição Oceania na Academia Real de Arte em Londres na última terça-feira, 25, e surpreendeu os britânicos ao quebrar um protocolo: ela fechou a porta do carro.
Membros da família real britânica não costumam fechar as portas dos carros em eventos oficiais - seguranças e motoristas abrem e fecham a porta e os ajudam a saírem dos veículos.
"É a primeira vez que eu vejo uma princesa em evento oficial fechando a porta do próprio carro", publicou um usuário britânico do Twitter ao ver as imagens de Meghan.
Só que essa não foi a primeira vez que Meghan fez isso. Na semana passada, ela fechou a porta de seu carro enquanto um homem segurava a porta aberta para sua mãe, Doria Ragland, quando chegavam no Palácio de Kensington para o lançamento de um livro de receitas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Suzuki e-Vitara chega ao Brasil com preço de lançamento de R$ 259.990
Imagem de destaque
8 curiosidades sobre a Sexta-Feira Santa
Imagem de destaque
Porquinho-da-índia: 7 curiosidades que você precisa conhecer

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados