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Mudança real

Meghan está pronta para voltar a atuar e já busca contatos em Hollywood

Ex-Duquesa de Sussex quer encontrar um novo agente após se desligar de suas funções da realeza britânica

Publicado em 01 de Fevereiro de 2020 às 09:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2020 às 09:34
Príncipe Harry e Meghan Markle Crédito: Instagram | @sussexroyal
Ex-duquesa de Sussex, Meghan Markle, que junto com Harry se desligou das funções da realeza britânica, agora parece estar disposta a retornar ao mundo da dramaturgia.
Segundo a revista norte-americana US Weekly, ela já busca contatos para ter um novo agente que coloque seu nome de novo nos holofotes.

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"Meghan está procurando ativamente representação. Pode ser um gerente ou um agente, mas ela está alcançando pessoas para encontrar alguém para representá-la em futuros projetos profissionais", disse uma fonte à reportagem da revista.
Meghan ficou bastante conhecida por estrelar a série "Suits". Na obra ficcional, viveu a advogada Rachel. São 15 anos de atuações. Profissão interrompida em 2017 quando virou duquesa.

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Especialistas em relações públicas preveem que o príncipe Harry e Markle poderiam se tornar o casal de celebridades com o maior salário do mundo, chegando a faturar juntos cerca de US$ 1 bilhão em uma década, o correspondente a mais de R$ 4.073 bilhões.
O dinheiro viria de parcerias comerciais e aparições em eventos. Para Ronn, consultor da 5W Public Relations, empresa de relações públicas em Nova York, "o poder aquisitivo deles -individualmente e em casal- é ilimitado em todos os aspectos. Até agora, o status real de Harry o impedia de ganhar dinheiro com sua celebridade".

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