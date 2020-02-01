Meghan está pronta para voltar a atuar e já busca contatos em Hollywood

Príncipe Harry e Meghan Markle Crédito: Instagram | @sussexroyal

Ex-duquesa de Sussex, Meghan Markle, que junto com Harry se desligou das funções da realeza britânica, agora parece estar disposta a retornar ao mundo da dramaturgia.

Segundo a revista norte-americana US Weekly, ela já busca contatos para ter um novo agente que coloque seu nome de novo nos holofotes.

"Meghan está procurando ativamente representação. Pode ser um gerente ou um agente, mas ela está alcançando pessoas para encontrar alguém para representá-la em futuros projetos profissionais", disse uma fonte à reportagem da revista.

Meghan ficou bastante conhecida por estrelar a série "Suits". Na obra ficcional, viveu a advogada Rachel. São 15 anos de atuações. Profissão interrompida em 2017 quando virou duquesa.

Especialistas em relações públicas preveem que o príncipe Harry e Markle poderiam se tornar o casal de celebridades com o maior salário do mundo, chegando a faturar juntos cerca de US$ 1 bilhão em uma década, o correspondente a mais de R$ 4.073 bilhões.