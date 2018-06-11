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DESABAFO

Meg Ryan diz que nunca quis ser rotulada como 'namoradinha da América'

Atriz ficou conhecida por seu papel no romance 'Harry and Sally', de 1989
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jun 2018 às 17:04

Publicado em 11 de Junho de 2018 às 17:04

A atriz Meg Ryan Crédito: Divulgação/InStyle Magazine
Em entrevista a Gwyneth Paltrow em uma conferência na Califórnia, Meg Ryan falou sobre o início de sua carreira e disse que nunca quis ser rotulada como "America's sweetheart", algo como a "namoradinha da América". A atriz ficou famosa por protagonizar "Harry and Sally", em 1989, e "Sintonia do Amor", em 1993.
"Sabe, eu nunca quis ser uma atriz. A ideia de ser uma pessoa famosa e tudo mais, eu sentia como se fosse uma testemunha disso. Eu não sentia como se realmente estivesse vivendo isso. E eu acho que foi uma coisa boa, porque eu me senti como uma estudante neste sentido, como se eu estivesse assistindo a isso de uma maneira antropológica", falou ela.
"Quando você é rotulada de qualquer coisa, como 'America's sweetheart' - eu sequer sei o que isso quer dizer. Não necessariamente isso quer dizer que você é inteligente, ou sexy, ou complicada, ou qualquer coisa. É apenas um rótulo. E o que um rótulo pode fazer além de adivinhar o que você é?", questionou.
Perguntada se já havia sofrida algum tipo de assédio e o que achava do movimento #MeToo, Meg falou: "Eu não tenho uma grande história ruim. Sucesso, que aconteceu bastante cedo para mim, é como se fosse uma bolha em sua volta. Então eu tive muita sorte".

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