Meg Ryan diz que nunca quis ser rotulada como 'namoradinha da América'

A atriz Meg Ryan Crédito: Divulgação/InStyle Magazine

Em entrevista a Gwyneth Paltrow em uma conferência na Califórnia, Meg Ryan falou sobre o início de sua carreira e disse que nunca quis ser rotulada como "America's sweetheart", algo como a "namoradinha da América". A atriz ficou famosa por protagonizar "Harry and Sally", em 1989, e "Sintonia do Amor", em 1993.

"Sabe, eu nunca quis ser uma atriz. A ideia de ser uma pessoa famosa e tudo mais, eu sentia como se fosse uma testemunha disso. Eu não sentia como se realmente estivesse vivendo isso. E eu acho que foi uma coisa boa, porque eu me senti como uma estudante neste sentido, como se eu estivesse assistindo a isso de uma maneira antropológica", falou ela.

"Quando você é rotulada de qualquer coisa, como 'America's sweetheart' - eu sequer sei o que isso quer dizer. Não necessariamente isso quer dizer que você é inteligente, ou sexy, ou complicada, ou qualquer coisa. É apenas um rótulo. E o que um rótulo pode fazer além de adivinhar o que você é?", questionou.