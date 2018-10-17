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Nostalgia

'Me senti uma criança', diz Ana Hickmann após gravar com Silvio Santos

'Foi uma mistura de emoção, nervosismo e alegria', disse apresentadora da Record TV no SBT
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 out 2018 às 12:31

Publicado em 17 de Outubro de 2018 às 12:31

A apresentadora Ana Hickmann publicou "um dos selfies mais incríveis de sua vida", em seu perfil no Instagram nesta terça-feira, 16, ao lado de ninguém menos que Silvio Santos.
"Me senti uma criança, foi uma mistura de emoção, nervosismo e alegria", contou Ana, que demonstrou estar nas instalações do SBT, emissora concorrente à Record TV, na qual trabalha atualmente. Ela participou da gravação de um programa ao lado de Silvio que deve ir ao ar futuramente.
"A primeira pessoa que assisti na TV foi o Silvio, junto com a minha avó, lá em Santa Cruz do Sul. Cresci com ele aparecendo todos os domingos na casa dela, e isso continuou depois que vim pra São Paulo. Sou fã dele. Que honra!", vibrou.

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