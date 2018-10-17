'Me senti uma criança', diz Ana Hickmann após gravar com Silvio Santos

A apresentadora Ana Hickmann publicou "um dos selfies mais incríveis de sua vida", em seu perfil no Instagram nesta terça-feira, 16, ao lado de ninguém menos que Silvio Santos.

"Me senti uma criança, foi uma mistura de emoção, nervosismo e alegria", contou Ana, que demonstrou estar nas instalações do SBT, emissora concorrente à Record TV, na qual trabalha atualmente. Ela participou da gravação de um programa ao lado de Silvio que deve ir ao ar futuramente.