'Me excita', diz Silvio Santos ao negar abraço para Claudia Leitte

A cantora tentou contornar a situação

Publicado em 12 de Novembro de 2018 às 12:44

Redação de A Gazeta

Claudia Leitte reage aos comentários de Silvio Santos no palco do 'Teleton' Crédito: SBT/Reprodução
Silvio Santos convidou neste sábado, 10, Claudia Leitte ao palco do Teleton para apresentar sua nova música Balancinho. Mas o que chamou a atenção foi a resposta do apresentador ao pedido de abraço da cantora. "Esse negócio de ficar dando abraço me excita e eu não posso ficar excitado", disse o dono do SBT.
A cantora tentou contornar a situação. "No sentido feliz da palavra, de alegria, euforia, né?", afirmou. No entanto, Silvio insistiu dizendo que era "excitação". "Agora, eu acho que o meu marido tem uma razão para ficar chateado", respondeu Claudia Leitte.
Silvio continuou fazendo comentários sobre a aparência e roupas da cantora. "Balancinho é minha música nova, mas eu já estou quase pensando em 'vazar'", disse a artista.
O 'patrão' também fez questionamentos sobre a canção Balancinho. "A música que você cantou é sucesso e essa que você vai cantar agora você vai tentar fazer sucesso?", perguntou Silvio. "Já consegui, já me considero lá já", respondeu Claudia Leitte.

