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'Me apaixonei pelo Cauã Reymond', revela Susana Vieira

Revelação da atriz foi feita durante programa na Globo; Susana logo completou que o ator não 'deu bola' para ela

Publicado em 27 de Dezembro de 2018 às 12:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 dez 2018 às 12:20
Crédito: Reprodução/Instagram @susanavieiraoficial
A atriz Susana Vieira participou do quadro Meu Vídeo é um Show, do Vídeo Show desta quarta-feira, 26, e contou já ter se 'apaixonado' pelo ator Cauã Reymond.
"Já me apaixonei pelo Cauã Reymond, mas ele não me deu bola. Ele só gosta de menina de até 30 anos", disse Susana de forma bem-humorada.
Sobre o fato de já ter feito par romântico com alguns atores mais jovens considerados galãs, brincou: "Eu não tenho culpa se me dão gatos para eu beijar."
Susana também relembrou a paixão com Cláudio Marzo, com quem contracenou em Bambolê, seu "primeiro namorado na vida real", e por Rubens de Falco, com quem esteve em A Sucessora: "Fiquei apaixonada pelo personagem e por ele na vida real."
Susana Vieira ainda recebeu depoimentos elogiosos de colegas com quem já contracenou, como Arlete Salles, Mateus Solano e Juliano Cazarré.

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