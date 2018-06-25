MC Pikachu recebe alta após retirada de tumor no cérebro

MC Pikachu deu entrada no hospital após show em Manaus (AM) Crédito: Instagram/MC Pikachu

Após revelar que havia sido diagnosticado com um tumor no cérebro, o funkeiro MC Pikachu publicou um vídeo no Stories do seu Instagram na sexta-feira, dia 22, avisando que já recebeu alta após fazer cirurgia para a retirada do neoplasma.

"Estou de alta, recuperando em casa agora; Nada melhor que sua cama e sua televisãozinha assistindo Tropa de Elite. Estou de alta, hein, rapaziada. Daqui um mês volta o MC Pikachu", falou o funkeiro, cujo nome verdadeiro é Matheus Sampaio Correa.