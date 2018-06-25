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RECUPERAÇÃO

MC Pikachu recebe alta após retirada de tumor no cérebro

O funkeiro postou mensagem nas suas redes sociais agradecendo apoio dos fãs

Publicado em 25 de Junho de 2018 às 17:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jun 2018 às 17:23
MC Pikachu deu entrada no hospital após show em Manaus (AM) Crédito: Instagram/MC Pikachu
Após revelar que havia sido diagnosticado com um tumor no cérebro, o funkeiro MC Pikachu publicou um vídeo no Stories do seu Instagram na sexta-feira, dia 22, avisando que já recebeu alta após fazer cirurgia para a retirada do neoplasma.
"Estou de alta, recuperando em casa agora; Nada melhor que sua cama e sua televisãozinha assistindo Tropa de Elite. Estou de alta, hein, rapaziada. Daqui um mês volta o MC Pikachu", falou o funkeiro, cujo nome verdadeiro é Matheus Sampaio Correa.
No dia 17 de junho, Pikachu avisou aos fãs que havia sido internado por conta de fortes dores de cabeça durante show que fez em Manaus e o tumor foi descoberto após exames em São Paulo. "Rapaziada, vou explicar aqui o que aconteceu. Fiz uma ressonância agora, deu um tumor no cérebro, um tumorzinho", explicou, na ocasião, o funkeiro.

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