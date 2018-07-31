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POLÊMICA

MC Loma tem shows cancelados por não estar ir à escola

Cantora de 15 anos sequer está matriculada numa instituição de ensino

Publicado em 31 de Julho de 2018 às 16:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2018 às 16:50
MC Loma e as Gêmeas Lacração no clipe de Na Vibe Crédito: Divulgação
Depois de ficar de fora do MTV MIAW 2018 por ser menor de idade, Paloma Roberta Silva Santos, mais conhecida como MC Loma, soma mais uma polêmica. A jovem de 15 anos poderá se apresentar em em dois shows que estavam agendados, em Recife, para os dias 15 e 16 de setembro.
O motivo é que a adolescente não está frequentando a escola, seques está matriculada numa instituição. Assim, a Vara Regional da Infância e Adolescência da cidade barrou a apresentação por MC Loma não seguir as regras obrigatórias que autorizam um jovem menor de idade a trabalhar. Além disso, o órgão multou a Start Music, produtora que cuida da carreira da jovem, por não possuir a documentação necessária para a apresentação da cantora.
O shows aconteceriam no dia 15 de setembro, no Clube Metrópole, e no dia 17, na 16ª edição da Parada da Diversidade de Pernambuco. O próprio Clube Metrópole oficializou a situação da jovem em nota, antes mesmo de pedir alvará para a apresentação.
"Após um mês de incessantes e-mails, telefonemas e mensagens com os produtores da artista, fomos informados pela Start Music que Mc Loma não conseguiria regularizar as suas condições de trabalho, exigências estabelecidas pela portaria nº 004/2011, da Vara Regional da Infância e Juventude da 1ª Circunscrição Judiciária-TJPE, que disciplina a participação de criança e adolescente em espetáculos públicos, pois não está sequer frequentando a escola e nem está matriculada, o que lamentamos muitíssimo".
Loma se apresenta no país inteiro com as gêmeas Lacração, as irmãs Mirella e Mariely Santos, que têm 18 anos. O empresário responsável pela artista garantiu ao EXTRA nesta terça-feuira que Loma está matriculada em uma escola em Pernambuco e disse que a assessoria de imprensa do trio está preparando um comunicado para esclarecer o assunto.

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