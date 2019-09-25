MC Loma e Melody trocam farpas nas redes sociais

MC Loma, 16, se envolveu em uma discussão pública com Mc Melody, 12, durante o final de semana. A dona do hit "Envolvimento" escreveu uma mensagem no Twitter que poderia ser interpretada como uma indireta para a jovem.
"Tem gente que ama chamar atenção e até o cabelo está pintado", escreveu Loma, depois que Melody apareceu com os cabelos avermelhados.
A "menina dos falsetes" não gostou da mensagem e usou o Instagram stories para rebater: "Fulana falando que pintei o cabelo para aparecer. Ela é tão feia que nem se pintar toda vai dar jeito na cara de saracura dela. E por falar em faltar aula, como vai a ex carreira depois que foi brecada por faltar na escola?", disse, em referência a uma ação judicial que impediu Loma de se apresentar pelo seu mau desempenho escolar.
Irritada, Loma retrucou questionando a importância da carreira de Melody. "Como está indo sua carreira também? Sua ex carreira, se é assim que posso chamar. Por que nem começou, né? Não chegou a ser uma carreira. E vou aprender a fazer música, sim. Só estou com uma dúvida: você quer uma música como Envolvimento, que foi hit do carnaval? Ou uma mais básica, como Paralisa, Na vibe, Treme treme...?"
Sem reposta de Melody, Loma acrescentou que seu tuíte inicial, sobre o cabelo pintado, sequer era para a jovem.
"Postei essa indireta para a menina da escola que estava falando mal da outra. Aí a outra [Melody] postou isso, sendo que a indireta nem foi para ela. Achei ofensivo. Mas se a carapuça serviu, meu amor, não posso fazer nada. A indireta não foi para ela e ela estava me ofendendo. Respondi a altura, porque se ela é ruim, eu sou pior. Não gosto disso de biscoito, nunca na minha carreira eu subi falando mal das pessoas. Se antes ela me chamava para fazer música, porque ela não veio no direct me perguntar se a frase era para ela?"