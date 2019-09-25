MC Loma e Melody trocam farpas nas redes sociais Crédito: Divulgação

MC Loma, 16, se envolveu em uma discussão pública com Mc Melody, 12, durante o final de semana. A dona do hit "Envolvimento" escreveu uma mensagem no Twitter que poderia ser interpretada como uma indireta para a jovem.

"Tem gente que ama chamar atenção e até o cabelo está pintado", escreveu Loma, depois que Melody apareceu com os cabelos avermelhados.

A "menina dos falsetes" não gostou da mensagem e usou o Instagram stories para rebater: "Fulana falando que pintei o cabelo para aparecer. Ela é tão feia que nem se pintar toda vai dar jeito na cara de saracura dela. E por falar em faltar aula, como vai a ex carreira depois que foi brecada por faltar na escola?", disse, em referência a uma ação judicial que impediu Loma de se apresentar pelo seu mau desempenho escolar.

Irritada, Loma retrucou questionando a importância da carreira de Melody. "Como está indo sua carreira também? Sua ex carreira, se é assim que posso chamar. Por que nem começou, né? Não chegou a ser uma carreira. E vou aprender a fazer música, sim. Só estou com uma dúvida: você quer uma música como Envolvimento, que foi hit do carnaval? Ou uma mais básica, como Paralisa, Na vibe, Treme treme...?"

Sem reposta de Melody, Loma acrescentou que seu tuíte inicial, sobre o cabelo pintado, sequer era para a jovem.