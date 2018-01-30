Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Resposta

MC Livinho após polêmica: 'Não vou ferir ninguém que não me fere'

Ele fez um post no Instagram em caixa alta, demonstrando irritação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2018 às 12:34

Publicado em 30 de Janeiro de 2018 às 12:34

MC Livinho Crédito: Reprodução
Após ser acusado de ter agredido um técnico de som após um show no último fim de semana, o funkeiro MC Livinho resolveu publicar um desabafo em sua conta no Instagram.
Em caixa alta, demonstrando irritação, escreveu: "Meu estilo gangster te afeta? F...! Não vou ficar pagando do que não sou pra te agradar. Não vou ferir ninguém que não me fere, não vou ser injusto com quem é justo, vou ser eu, MC Livinho, goste de mim assim ou não, mano".
> Leia mais notícias de Entretenimento
Livinho também se colocou em patamar de ídolo e garantiu que não vai "colocar uma máscara" para não ser entregue às "drogas", "doença degenerativa" e ser "morto pelo sistema" no futuro. Após afirmar ter caráter, encerrou: "Só fale do que tem certeza".
Livinho também aproveitou para 'filosofar' na publicação: "Sabe qual é? Todos querem a perfeição e ninguém consegue pelo menos tentar ser. Então o que fazem? Julgam o próximo. Eles querem que você seja a mudança, querem que você seja apontado, mas eles não aceitam ser apontados. Querem que você seja o exemplo, mas não são o exemplo".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ANTT aprova renovação antecipada da Ferrovia Centro-Atlântica por 30 anos
Imagem de destaque
Condenado por estuprar enteada de 11 anos em Alagoas é preso no ES
Imagem de destaque
Crea aponta falhas em detonação para obra de ponte que danificou casa no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados