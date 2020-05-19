MC Kevin e Lady Chokey trocam farpas na web após polêmica sobre isolamento social

MC Kevin e a funkeira trans, Lady Chokey Crédito: Reprodução/ Instagram

MC Kevin, 25, se envolveu em mais uma polêmica, neste final de semana, por furar o isolamento social. Dessa vez, ele trocou farpas com a também funkeira Lady Chokey, que acabou acusando o músico de homofobia e disse que tomará medidas cabíveis contra ele.

No início da semana passada, Kevin confirmou que teve resultado positivo para o novo coronavírus e se desculpou por não cumprir o isolamento social. "Errei, errei mais feio ainda por não ter contido esse meu desejo de liberdade, natural em qualquer jovem da minha idade e expor as pessoas a minha volta", afirmou.

A atitude do funkeiro foi criticada por Lady Chokey, que o chamou de "moleque", e o acusou de homofobia por se referir a ela no masculino. "Não é porque você é amigo de Matheus Mazzafera que você deixa de ser homofóbico, transfóbico. Isso é um discurso totalmente ridículo, passado, batido."

"Esse é um discurso velho para justificar o que não tem justificativa. Você falou o que quis e eu vou tomar as medidas necessárias, cabíveis por sua atitude. Por que você é um moleque, vai ser moleque na frente do juiz", completou a funkeira.

Lady Chokey ainda pediu, em seus Stories, que MC Kevin fique em casa. "Respeite o que está sendo mandado, seja cidadão. Tu não milita na frente do microfone, não gosta de bater no peito pra falar que é uma pessoa que veio de baixo (...) então respeite, seja cidadão."

O funkeiro, que havia falado sobre seu desejo de ser porta-voz aos jovens sobre com o novo coronavírus é silencioso e sem sintoma, ainda respondeu e provocou a artista, criticando inclusive seus dreads e chegou a cantar uma de suas músicas: "Pros perreco, tchau, pra inveja, tchau".

As críticas a MC Kevin nas redes sociais começaram após ele postar um vídeo falando que estava entediado em casa e, por isso, iria até uma loja próxima. Ele acabou apagando o vídeo e se desculpou, salientando que nunca imaginava que estaria com a doença, já que se sentia bem.