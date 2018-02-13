MC Gui sofre acidente de moto em São Paulo

MC Gui sofre acidente de moto Crédito: (Foto: Reprodução/Instagram)

O funkeiro MC Gui sofreu um acidente de moto num condomínio na Praia da Riviera de São Lourenço, em Bertioga, São Paulo, nesta terça-feira (13). O cantor estava a caminho de casa, em um condomínio de luxo, quando caiu do veículo. Em seu Instagram, MC Gui compartilhou uma foto na cama do hospital e tranquilizou os fãs:

A todos que estão preocupados e perguntando o que houve: Gente, primeiramente estou bem e estável. Estava voltando para minha casa de praia em Riviera e acabei sofrendo um acidente no meio do caminho dentro do condomínio, caindo e me machucando um pouco. Somente alguns ralados e cortes. Nada profundo. Agradeço a todos que estão se preocupando e mandando mensagem. Já estou bem e aos cuidados de médicos. Já, já estou indo para casa descansar. Foi só um susto mesmo.