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Acidente

MC Gui sofre acidente de moto em São Paulo

O cantor estava a caminho de casa, em um condomínio de luxo, quando caiu do veículo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 fev 2018 às 20:37

Publicado em 13 de Fevereiro de 2018 às 20:37

MC Gui sofre acidente de moto Crédito: (Foto: Reprodução/Instagram)
O funkeiro MC Gui sofreu um acidente de moto num condomínio na Praia da Riviera de São Lourenço, em Bertioga, São Paulo, nesta terça-feira (13). O cantor estava a caminho de casa, em um condomínio de luxo, quando caiu do veículo. Em seu Instagram, MC Gui compartilhou uma foto na cama do hospital e tranquilizou os fãs:
A todos que estão preocupados e perguntando o que houve: Gente, primeiramente estou bem e estável. Estava voltando para minha casa de praia em Riviera e acabei sofrendo um acidente no meio do caminho dentro do condomínio, caindo e me machucando um pouco. Somente alguns ralados e cortes. Nada profundo. Agradeço a todos que estão se preocupando e mandando mensagem. Já estou bem e aos cuidados de médicos. Já, já estou indo para casa descansar. Foi só um susto mesmo.
Num grupo do Facebook de Bertioga, onde aconteceu o acidente, um vídeo mostra o artista recebendo os primeiros socorros e orientações de um socorrista do Serviço de Atendimento Médico Urgente (Samu) após o acidente. Nas imagens, Gui se recusa a sentar na maca para continuar a receber o atendimento.

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