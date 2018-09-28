Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
No limite

MC Gui é hospitalizado com estresse

Artista não aguentou rotina de shows, gravações e noites sem dormir
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2018 às 20:39

Publicado em 28 de Setembro de 2018 às 20:39

O cantor MC Gui publicou uma foto tomando soro em um hospital na cidade de São Paulo na noite desta quinta-feira, 27. "De repente a gente desaba", escreveu Gui, explicando que não aguentou sua rotina de shows, gravações e noites sem dormir.
"Às vezes temos que parar e escutar um pouco nosso corpo, ele já estava reclamando, mas eu não quis parar minha agenda e cheguei no limite do cansaço e estresse", contou.
Posteriormente, Gui explicou melhor a situação nos stories de seu Instagram: "Tô passando muito mal ainda, tô em casa. Hoje acordei e fui no cinema, não consegui entrar na sala porque cheguei ao shopping e comecei a passar mal, mole, sentir dor no estômago, fiquei branco, pálido e não sabia o que era".
A mãe do cantor, Cláudia, o acompanhou ao hospital, gesto que fez MC Gui a escrever um agradecimento a ela. "Minha rainha, obrigada por mesmo em meio a essa correria largar todos os seus compromissos e cuidar de mim. Seu coração de mãe é precioso e grande demais! Te amo", disse.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que guerra no Irã fez ações da Petrobras baterem recorde – e como isso impacta a empresa e o Brasil
Imagem BBC Brasil
A história por trás da tradição de comer ovos de chocolate na Páscoa
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
No Cais das Artes, a emblemática mostra de Sebastião Salgado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados