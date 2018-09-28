MC Gui é hospitalizado com estresse

O cantor MC Gui publicou uma foto tomando soro em um hospital na cidade de São Paulo na noite desta quinta-feira, 27. "De repente a gente desaba", escreveu Gui, explicando que não aguentou sua rotina de shows, gravações e noites sem dormir.

"Às vezes temos que parar e escutar um pouco nosso corpo, ele já estava reclamando, mas eu não quis parar minha agenda e cheguei no limite do cansaço e estresse", contou.

Posteriormente, Gui explicou melhor a situação nos stories de seu Instagram: "Tô passando muito mal ainda, tô em casa. Hoje acordei e fui no cinema, não consegui entrar na sala porque cheguei ao shopping e comecei a passar mal, mole, sentir dor no estômago, fiquei branco, pálido e não sabia o que era".