Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Agressão

MC Carol denuncia agressão de ex-namorado: 'Tentou me matar de facão'

Segundo a funkeira, o homem pulou a cerca elétrica da casa dela em Niterói

Publicado em 04 de Abril de 2018 às 12:35

Redação de A Gazeta

MC Carol fez desabado nas redes sociais Crédito: Reprodução / Instagram
A funkeira MC Carol usou as redes sociais para denunciar que foi atacada pelo ex-namorado na madrugada desta quarta-feira. Segundo a cantora, o homem pulou a cerca elétrica de sua casa em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, e tentou matá-la com um facão.
A artista publicou imagens no Instagram de ferimentos no corpo, da faca e do suposto agressor, sem camisa e algemado. MC Carol escreveu que conseguiu lutar contra o ex-namorado. Segundo a funkeira, o homem invadiu sua casa por volta das 4h, horas depois de ela postar fotos de si própria dentro da residência, no bairro Matapaca.
Hoje pela primeira vez apanhei de um homem. Hoje pela primeira vez consegui lutar com um homem com um facão na mão. 4h da manhã meu ex pulou a cerca elétrica e tentou me matar de facão. E o álibi dele é que eu estava postando vídeos e fotos na piscina!
Se eu sinto vergonha? Não. Pq a gente nunca sabe o bicho disfarçado que pode entrar na nossa vida!, contou na rede social.
A assessoria da funkeira informou que o homem entrou na casa e agrediu Carol. Ela conseguiu empurrá-lo e se trancou no banheiro. Um amigo que dormia na casa da cantora correu à procura de ajuda, aos gritos, e encontrou uma viatura da polícia em uma praça próxima. Com a chegada dos agentes, o ex-namorado se entregou e acabou preso em flagrante, segundo a assessoria.
A MC, famosa pelo hit "Minha avó tá maluca" havia mandado instalar a cerca elétrica na residência em função das ameaças do ex-parceiro, de quem estava separada desde janeiro.
Não foi a primeira vez que o homem invadiu a casa e ameaçou MC Carol. Há cerca de um mês e meio, segundo a assessoria de imprensa, a cantora prestou queixa na polícia contra o ex-namorado, que havia entrado na residência e agido com violência. Na ocasião, a funkeira também conseguiu se trancar no banheiro. Dois amigos foram ao local e viram um facão na cozinha. O agressor deixou a casa e prometeu que procuraria um centro de reabilitação, mas continuou a ameaçar a ex-companheira.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mais de 100 kg de maconha são apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta terça-feira (21)
Casal é detido com mais de 100 kg de maconha na BR 101, em Guarapari
Imagem de destaque
Rei Charles 3º diz que situação do mundo hoje teria 'perturbado profundamente' Elizabeth 2ª
21.04.2026 – Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante declaração conjunta à imprensa. Jardim do Palacete de São Bento, Portugal.
Lula chega a Portugal e trata de imigração com premiê e presidente

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados