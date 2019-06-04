MC Bin Laden emagrece 40 quilos e fala em "abdômen trincado"

Cantor do hit "Tá Tranquilo, Tá Favorável" , que foi uma febre entre 2015 e 2016, Jefferson Cristian dos Santos Lima, o cantor MC Bin Laden , 25, conseguiu perder 40 quilos. O músico chegou a pesar 150 quilos. No Instagram , mostrou o resultado de sua força de vontade e recebeu o carinho dos fãs. Ele revela que o emagrecimento veio por meio de foco e vontade e não por cirurgia.

Bin Laden destacou na publicação que tudo o que foi feito foi pensando em sua saúde e não em sua vaidade. "Quem gosta de mim gosta como eu sou e pronto. Apenas cuido da minha saúde e do meu corpo para me sentir bem comigo mesmo. Estética é brinde. Se eu ficar bonito ou não, estou pouco me lixando. Quero é estar bem. Eu quero chegar no ponto e dizer 'eu consegui'."