Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sem cirurgia

MC Bin Laden emagrece 40 quilos e fala em "abdômen trincado"

"Foi embora 40 quilos de gordura. Ano passado, cheguei nos 150. Vou chegar nos 90 quilos esse ano ou daqui dois meses e ver o abdome trincado", garantiu o dono do hit "Tá Tranquilo, Tá Favorável"

Publicado em 04 de Junho de 2019 às 05:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2019 às 05:21
Crédito: Reprodução/Instagram @mcbinladen
Cantor do hit "Tá Tranquilo, Tá Favorável", que foi uma febre entre 2015 e 2016, Jefferson Cristian dos Santos Lima, o cantor MC Bin Laden, 25, conseguiu perder 40 quilos. O músico chegou a pesar 150 quilos. No Instagram, mostrou o resultado de sua força de vontade e recebeu o carinho dos fãs. Ele revela que o emagrecimento veio por meio de foco e vontade e não por cirurgia.
"Foi embora 40 quilos de gordura. Ano passado, cheguei nos 150. Vou chegar nos 90 quilos esse ano ou daqui dois meses e ver o abdômen trincado. Ai sim volto a gravar clipe sem camiseta. E não, não tem pele caída, não tem pelanca. Está tudo virando músculo, definindo. Não operei e nem pretendo operar", comentou.
Relembre o clipe de "Tá Tranquilo, Tá Favorável" de MC Bin Laden: 
Bin Laden destacou na publicação que tudo o que foi feito foi pensando em sua saúde e não em sua vaidade. "Quem gosta de mim gosta como eu sou e pronto. Apenas cuido da minha saúde e do meu corpo para me sentir bem comigo mesmo. Estética é brinde. Se eu ficar bonito ou não, estou pouco me lixando. Quero é estar bem. Eu quero chegar no ponto e dizer 'eu consegui'."
O cantor atualmente está em estúdio gravando um novo disco de sete faixas, de nome "Vencer ou Vencer". Ele revela que pensa em mudar um pouco o estilo de seu funk. Das letras estilo chiclete (que grudam na cabeça) para outras mais profundas e que abordem temas como a superação, vitórias e a depressão.
"Que Deus abençoe esse novo projeto que pode, sim, receber criticas e certos julgamentos. Mas acredito que irá fazer muito sucesso e chegar em muitas pessoas, mudar muita gente e vidas."

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Cade aprofundará investigação sobre uso de conteúdo jornalístico pelo Google, incluindo IA
Novas urnas eletrônicas são apresentadas
TSE decide que proibição de voto a presos provisórios não vale para eleição de 2026
Imagem de destaque
Câncer cerebral: veja os sinais da doença que Oscar Schmidt enfrentava

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados