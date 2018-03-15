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Max Fercondini quebra o dente em briga com affair da filha de Cassia Kis

Segundo colunista, o ator teria dado em cima da moça e o namorado dela não curtiu. Max nega investida na moça
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mar 2018 às 16:28

Publicado em 15 de Março de 2018 às 16:28

Max Fercondini, ator Crédito: Reprodução / Instagram
Max Fercondini se meteu em uma grande confusão, na noite da última terça-feira, com o namorado deMaria Cândida Fonseca, filha de Cássia Kis. Segundo o colunista Leo Dias, o motivo da briga seria porque o ator deu em cima da filha da colega de trabalho. Tudo aconteceu num estabelecimento conhecido como 'Padoca', na Olegário Maciel, na Barra.
De acordo com a publicação, o rapaz não gostou da investida de Max e começou uma discussão. Logo depois, vieram as mútuas agressões. O namorado dela começou a bater no ator com um skate. Max chegou a quebrar o dente da frente.
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Depois da confusão vir à tona, ele resolveu se pronunciar. "Não dei em cima da filha da minha querida amiga Cassia Kis, como foi noticiado. Não apoio nenhum tipo de violência. Me defendi como pude. Estou bem como sempre", escreveu no Instagram.
Assista ao vídeo da briga

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