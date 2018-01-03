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Maurren Maggi tem leishmaniose confirmada após participação em reality

Maurren Maggi usou seu Instagram para noticiar que teve o diagnóstico da doença confirmado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jan 2018 às 20:54

Publicado em 03 de Janeiro de 2018 às 20:54

Maurren Maggi durante o Exathlon Brasil Crédito: Ayhan Yldz/Exathlon Brasil
Maurren Maggi usou seu Instagram para noticiar que teve o diagnóstico de leishmaniose confirmado. Ela contraiu a doença durante a participação do reality show Exhatlon Brasil, da Band, que foi gravado na República Dominicana.
"Eu não sabia que ia dar a repercussão por conta da leishmaniose. A gente não sabe ainda como é. Eu ainda estou com dor na perna, tomando um antibiótico forte, semana que vem farei mais um monte de exames e também vou fazer biópsia. Agora estou descansando", disse a ex-atleta em vídeo.
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A leishmaniose é uma doença causada por protozoário parasita e é contraída por picadas de insetos. Há três tipos de variações: cutânea, monocutânea e visceral. E cada uma delas pode desencadear diferentes sintomas, como úlceras dérmicas ou na pele, febre e diarreia.
Campeã olímpica de salto em distância em Pequim (2008), a ex-atleta diz não ter se arrependido de participar do programa da Band. "Eu não me arrependo, eu só quero ficar curada e começar a contar o que aconteceu por lá. Estou só esperando sarar para poder conversar."

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