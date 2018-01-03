Maurren Maggi tem leishmaniose confirmada após participação em reality

Maurren Maggi durante o Exathlon Brasil Crédito: Ayhan Yldz/Exathlon Brasil

Maurren Maggi usou seu Instagram para noticiar que teve o diagnóstico de leishmaniose confirmado. Ela contraiu a doença durante a participação do reality show Exhatlon Brasil, da Band, que foi gravado na República Dominicana.

"Eu não sabia que ia dar a repercussão por conta da leishmaniose. A gente não sabe ainda como é. Eu ainda estou com dor na perna, tomando um antibiótico forte, semana que vem farei mais um monte de exames e também vou fazer biópsia. Agora estou descansando", disse a ex-atleta em vídeo.

A leishmaniose é uma doença causada por protozoário parasita e é contraída por picadas de insetos. Há três tipos de variações: cutânea, monocutânea e visceral. E cada uma delas pode desencadear diferentes sintomas, como úlceras dérmicas ou na pele, febre e diarreia.