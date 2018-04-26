Maurício Mattar fará papel de José, pai de Jesus, em nova novela da Record TV

Maurício Mattar Crédito: Divulgação/Record TV

Após ter anunciado seu retorno para a Record TV em novembro de 2017, o ator Maurício Mattar revelou agora que fará o papel de José, pai de Jesus, na nova novela bíblica da emissora "Jesus", que vai acompanhar a vida do personagem mais importante do cristianismo.

A informação foi confirmada pelo ator em posts no seu Instagram. Com longa história na Globo entre as décadas de 1980 e 2000, essa será a terceira participação de Mattar na Record TV - ele já atuou em "Louca Paixão", em 1999, e no remake de "Dona Xepa", sua última participação em uma novela, no ano de 2013.