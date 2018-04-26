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TELEVISÃO

Maurício Mattar fará papel de José, pai de Jesus, em nova novela da Record TV

A informação foi confirmada pelo ator em posts no seu Instagram

Publicado em 26 de Abril de 2018 às 16:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 abr 2018 às 16:39
Maurício Mattar Crédito: Divulgação/Record TV
Após ter anunciado seu retorno para a Record TV em novembro de 2017, o ator Maurício Mattar revelou agora que fará o papel de José, pai de Jesus, na nova novela bíblica da emissora "Jesus", que vai acompanhar a vida do personagem mais importante do cristianismo.
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A informação foi confirmada pelo ator em posts no seu Instagram. Com longa história na Globo entre as décadas de 1980 e 2000, essa será a terceira participação de Mattar na Record TV - ele já atuou em "Louca Paixão", em 1999, e no remake de "Dona Xepa", sua última participação em uma novela, no ano de 2013.
Antes de voltar para a televisão, Mattar vinha se dedicando à carreira de cantor e teve sua última participação em uma produção no ano de 2016, quando apareceu na série "TOCs de Dalila", do canal pago Multishow.

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