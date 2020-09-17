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Saúde

Maurício Manieri recebe alta de hospital após sofrer infarto

Cantor ficou internado durante cinco dias e precisou ser submetido a um cateterismo, mas já se recuperou

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 15:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2020 às 15:07
Após receber alta, o cantor Maurício Manieri publicou um vídeo em que aparece junto com a equipe do hospital que o atendeu
Após receber alta, o cantor Maurício Manieri publicou um vídeo em que aparece junto com a equipe do hospital que o atendeu Crédito: Instagram / @mauriciomanieri
O cantor Maurício Manieri recebeu alta nesta quarta-feira, 16, do hospital em que estava internado desde a última sexta-feira, 11, depois de sofrer um enfarte. O artista ficou cinco dias no local e precisou ser submetido a um cateterismo.
De acordo com informações divulgadas pela assessoria do cantor, Maurício sentiu fortes dores no peito e falta de ar depois de ter realizado uma live no dia 11, e precisou ir para o hospital. Ele estava internado no Hospital São Luiz, em São Caetano, no ABC Paulista.

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No mesmo dia em que recebeu alta, Maurício publicou um vídeo em que aparece em uma cadeira de rodas junto com a equipe do hospital que o atendeu. "Hoje é um dia muito especial, estou tendo alta do hospital depois de passar um dos momentos mais difíceis da minha vida", disse o cantor.
Maurício foi submetido a exames que identificaram uma obstrução em duas artérias coronárias, que levam sangue para o coração. A obstrução foi removida na segunda-feira, 14, com a realização do cateterismo.
Após o procedimento, o cantor passou alguns dias em observação e foi liberado com a melhora do seu estado de saúde. Ele já está em casa com a família. Ainda no vídeo, Maurício agradeceu à equipe do hospital e aos fãs pelas mensagens, e disse que "em breve" voltará a cantar, de "coração novo".

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