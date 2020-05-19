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Música

Matthew Morrison diz que não se importa de ser lembrado apenas por 'Glee'

'Disney Dreaming' é o mais recente álbum do ator e cantor lançado neste ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mai 2020 às 10:16

Publicado em 19 de Maio de 2020 às 10:16

Ator e cantor Matthew Morrison
Ator e cantor Matthew Morrison Crédito: Disney/Divulgação
Mesmo após cinco anos do fim de "Glee" (Fox), Matthew Morrison, 41, afirma que ainda é muito lembrado por seu peronagem na série, o professor Will Schuester. Investindo na carreira musical desde então, o cantor e ator norte-americano comenta com entusiasmo sobre seu novo projeto com a Disney.
"Disney Dreaming with Mattew Morrison", lançado em março, traz grandes sucessos do universo da Disney na voz de Morrison, que afirma que o set list é do gosto tanto de adultos quanto de crianças. "Quem não ama a Disney? [risos]. Eu sou fã da Disney desde quando eu era bem pequeno. Sinto que é algo que muitas pessoas vão aproveitar", diz o ator e cantor, em entrevista, por telefone, à reportagem.
Nascido e criado na Califórnia, Morrison afirma que na adolescência morava há apenas 15 km de distância da Disneyland, o que o aproximou desde cedo para o universo de entretenimento. "Eu ia direto com os meus amigos."
"Minha carreira musical começou quando eu estava fazendo 'Glee'. A gente trabalhava muito, só tínhamos dois meses de descanso, então usava esse tempo para apostar na música", explica o cantor, que lançou o seu primeiro álbum solo em 2011, quando ainda estava na série de TV.
Apesar de se provar um artista múltitalentoso -além de cantor e ator, já atuou em peças da Broadway-, Morrison não se importa em ainda ser reconhecido por seu papel na série dirigida por Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan.

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"É engraçado. Quando eu viajo para outros países todo mundo me chama Mrs. Schuester. É maravilhoso. Ele era um personagem muito adorável, então, as pessoas ainda se lembram dele com muito carinho. Elas queriam ter tido um professor como ele", conta Morrison, animado.
"Disney Dreaming with Mattew Morrison" é o terceiro álbum solo do cantor, que precisou ser adiado por causa de sua participação na série de suspense "American Horror Story: 1984", em 2019. "Na verdade a gente deveria ter lançado o álbum em agosto do ano passado mas eu estava em 'American Horror Story' e não sentia que seria um bom momento [risos]. Seria muito sangue e um álbum com músicas da Disney."
Dos mesmos criadores de "Glee", Morrinson conta que gostou de participar da produção, que já está em sua nona temporada. "Sou louco por essa série, foi muito divertido. Com certeza faria novamente."

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